Как определить, что вы принимаете слишком много витамина B12

- Большинство людей получают достаточное количество витамина B12 из сбалансированной диеты. Тем не менее, пожилым, вегетарианцам, пациентам с заболеваниями, влияющими на способность усваивать витамин B12 из еды (обычно это проблемы с ЖКТ), могут потребоваться витаминные комплексы. Сюда же относятся беременные и кормящие, - сообщили эксперты клиники Майо.

Головная боль

Тошнота и рвота

Диарея

Усталость или слабость.

- Прием фолиевой кислоты в дозах выше 1 мг может маскировать симптомы дефицита витамина B12, что в конечном итоге может привести к повреждению нервной системы, если его не выявить и не лечить, - предупредили эксперты.