Как определить, что вы принимаете слишком много витамина B12
В пандемию коронавируса люди стали особенно тщательно следить за тем, чтобы обеспечивать организм нужными витаминами, но иногда забывают о том, что их переизбыток намного опаснее, чем недостаток.
Особенно популярными стали витамины группы В и витамин D.
По данным NHS, людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мкг витамина B12 в день. Как правило, такое количество обеспечивает правильно составленный рацион. Если вы едите достаточно мяса, рыбы или молочных продуктов, этого может быть достаточно.
Витамин B12 играет важную роль в формировании эритроцитов, клеточном метаболизме, функционировании нервной системы и производстве ДНК.
- Большинство людей получают достаточное количество витамина B12 из сбалансированной диеты. Тем не менее, пожилым, вегетарианцам, пациентам с заболеваниями, влияющими на способность усваивать витамин B12 из еды (обычно это проблемы с ЖКТ), могут потребоваться витаминные комплексы. Сюда же относятся беременные и кормящие, - сообщили эксперты клиники Майо.
Организм берет ровно столько, сколько ему нужно, а все излишки выводятся с мочой. Однако если принимать слишком много витамина В12 в виде добавок, могут возникнуть проблемы.
Признаки переизбытка витамина В12:
- Головная боль
- Тошнота и рвота
- Диарея
- Усталость или слабость.
Дефицит витамина B12, как и дефицит фолиевой кислоты, чаще встречаются у пожилых людей - примерно у одного из 10 человек в возрасте 75 лет и старше, а также одного из 20 человек в возрасте от 65 до 74 лет.
- Прием фолиевой кислоты в дозах выше 1 мг может маскировать симптомы дефицита витамина B12, что в конечном итоге может привести к повреждению нервной системы, если его не выявить и не лечить, - предупредили эксперты.
Читайте также: Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина.
Оставить комментарий