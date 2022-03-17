Ваши руки и ноги могут сигнализировать о том, что вы принимаете слишком много витамина В12
По данным NHS, людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мкг витамина B12 в день. Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. В нем говорится, что прием 2,0 мкг или меньше витамина B12 в день в виде добавок вряд ли причинит какой-либо вред.
Клиника Майо утверждает, что витамин B12 играет важную роль в формировании эритроцитов, клеточном метаболизме, функционировании нервной системы и производстве ДНК.
Хотя дефицит витамина B12 может быть опасен, люди должны быть осторожны, чтобы не принимать слишком много добавок. Клиника Майо заявляет:
«Большинство людей получают достаточное количество витамина B12 из сбалансированной диеты. «Тем не менее, пожилые люди, вегетарианцы, веганы и люди, у которых есть заболевания, влияющие на их способность усваивать витамин B12 из пищевых продуктов, могут получить пользу от использования пероральных добавок. Добавки витамина B12 также рекомендуются женщинам, которые беременны или кормят грудью исключительно и придерживаются вегетарианской или веганской диеты».
В нем отмечается, что при приеме в соответствующих дозах добавки витамина B12 обычно считаются безопасными. Хотя рекомендуемая суточная доза витамина B12 для взрослых составляет 2,4 мкг, более высокие дозы оказались безопасными. Ваше тело поглощает ровно столько, сколько ему нужно, а все излишки выводятся с мочой.
Клиника Майо сообщает, что высокие дозы витамина B12, такие как те, которые используются для лечения дефицита, могут вызвать:
- Головная боль
- Тошнота и рвота
- Диарея
- Усталость или слабость
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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