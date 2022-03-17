Ваши руки и ноги могут сигнализировать о том, что вы принимаете слишком много витамина В12

«Большинство людей получают достаточное количество витамина B12 из сбалансированной диеты. «Тем не менее, пожилые люди, вегетарианцы, веганы и люди, у которых есть заболевания, влияющие на их способность усваивать витамин B12 из пищевых продуктов, могут получить пользу от использования пероральных добавок. Добавки витамина B12 также рекомендуются женщинам, которые беременны или кормят грудью исключительно и придерживаются вегетарианской или веганской диеты».

Головная боль

Тошнота и рвота

Диарея

Усталость или слабость