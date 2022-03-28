Рак желудка: как распознать самые важные симптомы

Симптомы рака желудка

Головокружение и усталость

Анемия – из-за длительной кровопотери

Черный стул

Отсутствие аппетита и отвращение к определенным продуктам (это может быть мясо)

Тошнота

Рвота, иногда с небольшим количеством крови.

Изжога.

Боль в верхней части живота и/или возле грудины.

Затрудненное глотание пищи

Внезапная потеря веса – без изменения диеты или режима тренировок.

Причины возникновения рака желудка

неправильное питание

курение

злоупотребление алкоголем.

анемия, которая развивается из-за дефицита витамина В12

язва желудка

гипертрофическая гастропатия, болезнь Ментрие

полипы.

Если началась рвота «кофейной гущей» или стул стал дегтярного цвета, немедленно вызывайте скорую – это признаки желудочного кровотечения, возможно, спровоцированного раком желудка подчеркивают врачи.

Сколько можно прожить с раком желудка?