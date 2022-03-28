Рак желудка: как распознать самые важные симптомы
По статистике онкозаболеваемости рак желудка занимает четвертое место после рака молочной железы, органов дыхания и кожи. Новообразование может возникать в различных отделах — в соединении пищевода и желудка, в дне желудка, в его основной части, в его выходном отделе.
Как отмечают британские онкологи, симптомы рака желудка обычно остаются незамеченными до поздней стадии. В среднем в Европе от 1 до 2 из 100 мужчин и от 0,5 до 1 из 100 женщин заболевают раком желудка. Заболевание в основном встречается у мужчин в возрасте от 60 до 75 лет.
Симптомы рака желудка
- Головокружение и усталость
- Анемия – из-за длительной кровопотери
- Черный стул
- Отсутствие аппетита и отвращение к определенным продуктам (это может быть мясо)
- Тошнота
- Рвота, иногда с небольшим количеством крови.
- Изжога.
- Боль в верхней части живота и/или возле грудины.
- Затрудненное глотание пищи
- Внезапная потеря веса – без изменения диеты или режима тренировок.
Причины возникновения рака желудка
1. Неправильный образ жизни
- неправильное питание
- курение
- злоупотребление алкоголем.
2. Предраковые заболевания. Часто рак желудка развивается на фоне именно этих патологий.
- анемия, которая развивается из-за дефицита витамина В12
- язва желудка
- гипертрофическая гастропатия, болезнь Ментрие
- полипы.
Если началась рвота «кофейной гущей» или стул стал дегтярного цвета, немедленно вызывайте скорую – это признаки желудочного кровотечения, возможно, спровоцированного раком желудка подчеркивают врачи.
Сколько можно прожить с раком желудка?При первой стадии заболевания пятилетняя выживаемость составляет не менее 80 процентов (выживает восемь человек их десяти). При второй стадии пятилетняя выживаемость составляет 56 процентов (выживает примерно пять человек из десяти).
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