Менструальные чаши: да или нет? Мнение гинеколога

«Чашу можно спокойно оставить внутри на 8-10 часов и забыть о ней, в то время, как прокладки и тампоны нужно менять каждые 3-4 часа. При использовании менструальных чаш микрофлора влагалища никак не меняется, в отличие от тампонов, при использовании которых такое может произойти», — говорит эксперт.

Менструальные чаши в последнее время активно набираю популярность в России. В числе их преимуществ называют экологичность (тампоны и прокладки разлагаются 300 лет), экономичность (покупаешь один раз), гигиеничность (все сертифицированные чаши выполняются из медицинского силикона, который обрабатывается горячей водой).Тем не менее, противопоказания у этих средств гигиены тоже есть. Они не подойдут женщинам, которые страдают воспалительными заболеваниями; тем, кто никогда не жил половой жизнью, а также тем, кто имеет опущение стенок влагалища. В последнем случае может не создаться необходимый вакуум и чаша будет подтекать.Также менструальными чашами необходимо с осторожностью пользоваться тем женщинам, у которых установлена внутриматочная спираль. Личную гигиену при использовании чаш соблюдаем так же, как и обычно. Если есть внутреннее желание делать это чаще, делайте. Но без использования мыла, обычной водой, чтобы не нарушить микрофлору.