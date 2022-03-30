Для борьбы с особо вредными бактериями создан мощный антибиотик
Учёные разработали уникальную синтетическую версию антибиотика теиксобактина. Утверждается, что он способен совершить революцию в борьбе с антибиотикоустойчивыми бактериями.
Британские учёные создали антибиотик, у которого есть потенциал спасать жизни миллионов людей, каждый год сталкивающихся с антибиотикорезистентными бактериями. Это синтетическая версия компонента теиксобактина - первый новый антибиотик, открытый за последние десятки лет. Искусственной препарат показал способность уничтожать резистентные бактерии у мышей, не повреждая здоровые ткани. Исследования проводятся под руководством учёных из Ливерпульского университета.
Теиксобактин был официально открыт в 2015 году, когда его извлекли на одной из площадок в американском штате Мэн. Уже тогда открытие данного антибиотика называли очень значительным, поскольку проблема антибиотикорезистентности набирала обороты. Но распространение препарата тормозилось, поскольку он содержит крайне дорогостоящие натуральные компоненты, и для массового производства из-за этого просто не подходит. И вот теперь ученые из Ливерпуля смогли воспроизвести синтетическую версию теиксобактина, сохранив его уникальную способность сражаться с так называемыми супер-бактериями. При этом стоимость производства препарата сократилась в 2 000 раз.
Он уже успешно уничтожил метициллин-устойчивой золотистый стафилококк - зловредную бактерию, которая проявляет резистентность к некотором широко распространённым антибиотикам. Пока этого удалось добиться на лабораторных мышах. Также же исследователи смогли разрушить значительное количество микробов, которые забирались из организма людей. Вполне возможно, что в будущем теиксобактин станет лекарством из категории последней линией защиты перед наиболее устойчивыми бактериями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ливерпуля
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Ливерпуль в Англии
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