Власти Орловской области продлили масочный режим
В то время, как на значительной части территории России от масочного режима отказываются, в Орловской области ситуация иная. Местные власти приняли решение продлить масочный режим до 30 июня.
В Орловской области прошло заседание местного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором отмечался рост количества заболевающих COVID-19. В этой связи принято решение до 30 июня продлить действие масочного режима, а также других имеющихся антиковидных ограничений на территории региона. За неделю в Орловской области 327 заболевших коронавирусом, и это на 23% выше, чем неделей ранее. Сообщается, что увеличение этого показателя отмечается среди всех возрастов.
Антиковидные ограничения сохранят и при организации культурно-зрелищных событий с большим количеством зрителей. При этом в Орловской области сохраняется резерв коек в специализированных стационарах для лечения ковида, и в этом плане регион не является худшим на территории Российской Федерации, но и не относится к числу самых успешных в борьбе с коронавирусом.
За истекшие сутки в Орловской области 28 госпитализаций и 48 выздоровевших. Количество выявленных инфекций составило 47, один человек скончался. Всего за весь период пандемии в Орловской области переболело около 113 000 человек, а скончались 1 921. К настоящему времени уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 44,2%, Орловской области не соответствует ни одному из пяти критериев региона, свободного от COVID-19. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий