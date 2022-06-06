ВОЗ настоятельно рекомендует делать прививки
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что предсказать дальнейшие мутации коронавируса невозможно. Но каждый человек имеет возможность защитить себя от новых штаммов с помощью вакцинации.
Каждая новая мутация коронавируса ослабляет защитную силу вакцин, изготовленных на основе уханьского штамма. Если при первоначальных версиях коронавируса они давали защиту от заражений на уровне выше 90%, то теперь она может падать и ниже 50%. Но самое главное заключается в том, что после вакцинации в организме человека уже появляется информация о коронавирусе. Так что когда он заразится, болезнь не будет абсолютно новой, и организм встретит её во всеоружии с помощью имеющихся антител и Т-клеток иммунитета. А значит, реакция на болезнь будет намного менее выраженной и жесткой.
Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что предсказать эволюцию коронавируса нельзя, но от тяжелой формы и смерти можно защититься именно с помощью регулярной ревакцинации. Тем более это важно делать для людей из категорий повышенного риска, включая пожилых граждан и пациентов с ослабленным иммунитетом. Недавнее исследование показало, что считающийся относительно мягким штамм Омикрон беспощаден к людям старшего возраста.
Смертность среди пожилых людей во время последней по счёту волны, спровоцированной штаммом Омикрон, была этой зимой довольно высокой - она превышала аналогичные показатели зимой прошлого года. А это было связано во многом и с тем, что сделавшие себе прививки более 6 месяцев назад пожилые граждане не ревакцинировались. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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