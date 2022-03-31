Три внезапных изменения в работе кишечника, которые могут быть признаком рака
Симптомы рака кишечника долгое время могут быть малозаметными. Эксперты медицинского центра Tri-City советуют обращать внимание на три внезапных изменения в «привычках» ЖКТ.
- Запор
- Диарея
- Изменение формы стула в сторону сужения
Эти признаки могут быть сигналом развития полипов или опухоли, которая закупоривает толстую кишку и вызывает изменения в работе кишечника.
Эксперты советуют обратиться к врачу, если у вас есть подобные симптомы в течение трех недель или более. Особено внимательно нужно прислушиваться к своему организму, если ваши близкие имели подобный диагноз, то есть речь может идти о генетической предрасположенности.
Если периодически случается диарея или запор, если они не носят постоянный характер, то это совершенно нормальное явление, вызванное либо изменением в рационе, либо болезнью, либо изменением в активности.
Точная причина рака кишечника неизвестна, но исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития.
Например, определенные продукты могут определенно влиять на риск рака кишечника. Это употребление большого количества красного и переработанного мяса (бекон, салями, сосиски, мясные консервы или куриные наггетсы).
Еще одним фактором риска является ожирение. По данным Cancer Research UK, 11 из 100 случаев рака кишечника (11 процентов) в Великобритании связаны с избыточным весом или ожирением.
Российские медики выявляют следующие признаки рака кишечника:
- Беспричинная слабость и недомогание в течение дня.
- Частые позывы к опорожнению кишечника.
- Повышенное газообразование, вздутие живота
- Хронические запоры или диарея
- Примеси слизи или крови в испражнениях
- Боли в животе, в правой и левой подвздошной области
- Постоянная температура в пределах 37,1-37,4 градусов
- Резкое необоснованное снижение массы тела
- Изменение формы каловых масс, выраженная их асимметрия
- Снижение показателей гемоглобина.
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