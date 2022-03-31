Доктор Мосли рассказал о самой эффективной диете для женщин в период менопаузы
Британский телеведущий и врач Майкл Мосли часто делится своими советами и рекомендациями по снижению веса. На этот раз речь пойдет о том, возможно ли успешно похудеть в период менопаузы, когда гормональные изменения приводят некоторых женщин в отчаянье.
Большинство уверено, что с возрастом похудеть все сложнее, и особенно мучаются с диетами женщины, поскольку у них гормональные изменения с годами все отчетливей.
Доктор Мосли рассказал в соцсетях об ограниченном по времени питании (TRE), когда вы едите в пределах определенного окна, и диете 5:2. TRE известна как интервальное голодание.
По словам Мосли, примерно 10 лет назад он сдавал кровь на анализ, и врач сказал ему, что у него сахарный диабет второго типа, поскольку уровень глюкозы в крови был значительно повышен.
— Поэтому в то время я задавался вопросом, могу ли я что-то сделать, чтобы вылечить себя от диабета — мне удалось убедить BBC снять документальный фильм, и это было исследование. Здесь я впервые столкнулся с интервальным голоданием — я поехал в Штаты, и именно там я с ним познакомился, — рассказал Мосли.
Медики рекомендовали ему «сократить количество калорий до 600-800 и питаться так несколько дней в неделю».
— Именно так я пришел к созданию диеты 5:2 — урезать калории два дня в неделю и питаться здоровой пищей в остальные дни, — отметил эксперт.
Примерно в то же время он наткнулся на исследования по ограничению питания по времени, когда вместо сокращения калорий в течение дня вы ограничиваете время приема пищи.
— Например, вы едите только с 9 утра до 6 вечера. Это примерно режим питания 14:10, 14 часов ночного голодания и 10 часов приема пищи. Питаясь так, я похудел на 9 кг, около 1,5 кг за восемь недель, — рассказал Мосли.
По его словам, такой подход к питанию полезен для всех, у кого высокий сахар. Этот способ Мосли рекомендует женщинам в предклимаксе и климаксе.
— Было дополнительное исследование, проведенное в Манчестере. Женщины, которые ничего не могли сделать со своим весом из-за гормонов, перешли на принцип питание 5:2. Они обнаружили, что потеряли довольно много веса, особенно в области талии, — отметил эксперт.
Наличие жировых отложений является главным фактором развития диабета второго типа, утверждают ученые. И дело не только в весе, нужно обращать внимание на талию. Увеличение окружности талии, то есть жир на животе, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности. Измерьте талию обычным портновским сантиметром. Критической отметкой для мужчин является талия 102 сантиметра, для женщин — 88 сантиметров. Все остальное в сторону увеличения надо корректировать.
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Майкл Мосли
Медицина
Британский тележурналист, продюсер, ведущий и бывший врач
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