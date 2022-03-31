Доктор Мосли рассказал о самой эффективной диете для женщин в период менопаузы

— Поэтому в то время я задавался вопросом, могу ли я что-то сделать, чтобы вылечить себя от диабета — мне удалось убедить BBC снять документальный фильм, и это было исследование. Здесь я впервые столкнулся с интервальным голоданием — я поехал в Штаты, и именно там я с ним познакомился, — рассказал Мосли.

— Именно так я пришел к созданию диеты 5:2 — урезать калории два дня в неделю и питаться здоровой пищей в остальные дни, — отметил эксперт.

— Например, вы едите только с 9 утра до 6 вечера. Это примерно режим питания 14:10, 14 часов ночного голодания и 10 часов приема пищи. Питаясь так, я похудел на 9 кг, около 1,5 кг за восемь недель, — рассказал Мосли.

— Было дополнительное исследование, проведенное в Манчестере. Женщины, которые ничего не могли сделать со своим весом из-за гормонов, перешли на принцип питание 5:2. Они обнаружили, что потеряли довольно много веса, особенно в области талии, — отметил эксперт.