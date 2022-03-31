У владельцев мобильных телефонов нет повышенного риска опухолей мозга
Учёные из Оксфордского университета установили, что всего 0,42% пользователей мобильных телефонов сталкиваются с опухолями мозга. Таким образом наличие этого гаджета не увеличивает риск одного из самых тяжелых для излечения видов рака.
Регулярное использование мобильного телефона не повышает опасности развития злокачественных образований мозга, как показало крупное по масштабу исследование с участием более 400 000 жителей Великобритании. Сегодня мобильные телефоны - это неотложная часть современной жизни, данные гаджеты есть в распоряжении практически всех людей, но до сих пор имеются опасения по поводу того, что выделяемая электромагнитная радиация может спровоцировать ускоренный рост клеток мозга, то есть формирование опухолей. Особенно часто разговоры об этом ведут любители теории заговора.
Авторы исследования в течение 10 лет наблюдали почти за миллионом британцев и не выявили связи между мобильниками и повышенным риском опухолей мозга. Лишь 0,41% женщин столкнулись с этими опухолями, по сравнению с 0,44% из тех, кто никогда не пользовался мобильниками. В распоряжении науки появляется всё большее количество доказательств того, что мобильные телефоны не связаны с раком.
Это крайне важно знать современным людям, которые всё ещё могут иметь опасения по поводу мобильников. В последние годы технологии уводят пользователей от непосредственного прикладывания самого телефона к голове за счёт разного рода беспроводных гарнитур. Это тоже делается в целях снятия существующих опасений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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