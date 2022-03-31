Беременным значительно чаще угрожают прорывные заражения ковидом
Прорывными инфекциями называют те болезни, которые развиваются в организме людей, прошедших через прививки и вроде бы имеющих иммунитет. Исследование показало, что беременные гораздо чаще сталкиваются с коронавирусом такого рода.
Если будущие мамы уже прошли через вакцинацию от коронавируса, то их риск всё равно заразится этим патогеном в два раза выше, по сравнению с их ровесницами, не ожидающимися рождения малыша. Таковы итоги огромного по масштабу исследования, охватившего почти 14 млн американских женщин. За ними наблюдали с января 2021 года, когда первый гражданин США был полностью вакцинирован и получил достаточное время для выработки иммунитета, и до января нынешнего года.
Анализ показал, что беременность в какой-то степени ослабляет иммунитет женщины, и вакцинация в этом случае оказывается менее успешной. Впрочем, существуют и другие состояния, которые также грозят так называемыми прорывными инфекциями. К примеру, с ними чаще сталкиваются раковые больные и получатели донорских органов. Опять-таки в этих случаях проблемы объясняются очень низким иммунитетом.
С учётом того, что коронавирус значительно увеличивает риск осложнений во время беременности, включая и преждевременные роды, полученные в ходе этого исследования выводы должны внушать серьезные опасения. А посему беременным нужно не только довольствоваться полным курсом вакцинации, но и обязательно проходить через ревакцинацию с контролем уровня защитных антител в крови. Лучше сдавать этот анализ почаще, чтобы в случае необходимости вновь сделать прививку. Наблюдения показывают, что вакцины от коронавируса никак не влияют на течение беременности и не увеличивают рисков для матери или ребёнка. А вот уровень защиты, который они предоставляют, очень высок.
Авторы исследования из Центров по контролю и профилактике заболеваний призывают людей делать прививки от коронавируса как до беременности, так и во время. Не следует верить в разного рода фейки о том, что вакцины как-то опасны для беременных, они основаны на ложной информации и не опираются ни на какой научный базис. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
Оставить комментарий