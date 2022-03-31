Насморк оставил девушку без половины черепа

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Синусит стал причиной того, что девушка осталась без части черепа. Болезнь начинается с простого насморка.

По словам 25-летней жительницы Сан-Франциско Наташи Гантер, которая работает детским тренером по боевым искусствам, примерно раз в году она страдает от синусита. Девушка считает, что постоянно заражается вирусной инфекцией от своих юных подопечных.

В прошлом году американка переболела синуситом пять раз. Видимо, не обошлось и без коронавируса, который ослабил организм, и тот слишком бурно отреагировал на инфекцию.

Наташа рассказала в соцсетях, что осенью у нее постоянно был заложен нос, но к медикам она не обращалась, поскольку для нее это было привычное состояние. Тем более что осень - пора простуд. 

Синусит – инфекционно-воспалительное заболевание, которое поражает слизистую оболочку околоносовых пазух. Возбудителями являются бактерии, вирусы и грибки, проникающие в пазухи в основном экзогенно.

Как пишет Daily Mail, когда состояние стало невыносимым, девушка пошла к врачу, и ей прописали антибиотики. Курс лекарств не помог, к заложенному носу прибавились сильные головные боли, тошнота и рвота.  

По данным компьютерной томографии стало понятно, что с правой стороны головы появилась какая-то масса, давящая на мозг. Медики заключили, что инфекция проникла между черепной коробкой и мозгом из придаточных пазух носа, и там образовался гнойный абсцесс. 

Чтобы удалить его, Наташа подверглась хирургическому вмешательству. Ей вырезали отверстие в черепной кости диаметром почти 15 сантиметров. Без операции, как утверждают медики, пациентка бы умерла.

Сейчас девушка носит шлем, прикрывающий мозг, и заново учится говорить. Через месяц ей сделают еще одну операцию, чтобы восстановить целостность черепа.

Симптомы синусита:
  • нос заложен;
  • слизисто-гнойные выделения;
  • нарушение обоняния;
  • неприятный запах в носу;
  • головные боли (обычно в затылочной части);
  • нарушение зрения;
  • головокружение;
  • тошнота, рвота;
  • лихорадка;
  • давление на глаза;
  • отечность слизистой;
  • дискомфорт и боли в области надбровья, лба и переносицы.

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