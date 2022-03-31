Насморк оставил девушку без половины черепа
Синусит стал причиной того, что девушка осталась без части черепа. Болезнь начинается с простого насморка.
По словам 25-летней жительницы Сан-Франциско Наташи Гантер, которая работает детским тренером по боевым искусствам, примерно раз в году она страдает от синусита. Девушка считает, что постоянно заражается вирусной инфекцией от своих юных подопечных.
В прошлом году американка переболела синуситом пять раз. Видимо, не обошлось и без коронавируса, который ослабил организм, и тот слишком бурно отреагировал на инфекцию.
Наташа рассказала в соцсетях, что осенью у нее постоянно был заложен нос, но к медикам она не обращалась, поскольку для нее это было привычное состояние. Тем более что осень - пора простуд.
Синусит – инфекционно-воспалительное заболевание, которое поражает слизистую оболочку околоносовых пазух. Возбудителями являются бактерии, вирусы и грибки, проникающие в пазухи в основном экзогенно.
Как пишет Daily Mail, когда состояние стало невыносимым, девушка пошла к врачу, и ей прописали антибиотики. Курс лекарств не помог, к заложенному носу прибавились сильные головные боли, тошнота и рвота.
По данным компьютерной томографии стало понятно, что с правой стороны головы появилась какая-то масса, давящая на мозг. Медики заключили, что инфекция проникла между черепной коробкой и мозгом из придаточных пазух носа, и там образовался гнойный абсцесс.
Чтобы удалить его, Наташа подверглась хирургическому вмешательству. Ей вырезали отверстие в черепной кости диаметром почти 15 сантиметров. Без операции, как утверждают медики, пациентка бы умерла.
Сейчас девушка носит шлем, прикрывающий мозг, и заново учится говорить. Через месяц ей сделают еще одну операцию, чтобы восстановить целостность черепа.
Симптомы синусита:
- нос заложен;
- слизисто-гнойные выделения;
- нарушение обоняния;
- неприятный запах в носу;
- головные боли (обычно в затылочной части);
- нарушение зрения;
- головокружение;
- тошнота, рвота;
- лихорадка;
- давление на глаза;
- отечность слизистой;
- дискомфорт и боли в области надбровья, лба и переносицы.
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