Высокая стоимость фруктов и овощей названа причиной плохого питания
Если стоимость фруктов и овощей слишком высока, то это приводит к росту проблемы плохого питания среди населения. К такому очевидному выводу пришли ученые из Университета Уорика в Великобритании.
Россию скоро ждет рекордная инфляция за весь период наблюдений, как свидетельствуют инфляционные ожидания, зафиксированные Центробанком. А значит, серьёзно вырастет стоимость практически всех продуктов питания, включая фрукты и овощи. Исследование показало, что высокая стоимость именно этой категории продуктов в магазинах приводит к тому, что потребители гораздо реже их приобретают.
Искажение цен на фрукты и овощи на 40% приводило к тому, что потребители сокращали их приобретение на 15%. К Хотя исследование опиралось на формирование стоимости фруктов и овощей в цепочке постоянных поставок именно на территории Великобритании, его выводы можно легко перенести и на другие страны, включая Россию. Здесь также имеются фиксированные издержки и аппетиты владельцев торговых сетей, которые предпочитают иногда торговать по предельным издержкам на фоне ожидаемой сильной инфляции.
Логично предположить, что повышенная цена на любой продукт приводит к снижению спроса. Исследование показало, что если бы рынок работал правильно, то потребители приобретали бы на 15% больше фруктов и овощей. А это стало бы огромным преимуществом для всего общественного здравоохранения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Уорикский университет
Медицина
университет в Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания. Входит в состав группы
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