Через месяц в России начнется шестая волна
Инфекционист Александр Чепурнов сделал прогноз по поводу начало новой уже шестой по счёту волны заболеваемости коронавирусом в нашей стране. Она ожидается уже через месяц, то есть в начале мая.
"Стелс-омикрон" - подвариант штамма Омикрон - вызвал резкий всплеск заболеваемости во многих странах мира, хотя и не стал нигде пока доминирующим. Но это неизбежно спровоцирует аналогичное увеличение показателей заражений и в России, как считает Александр Чепурнов. Он считает, что в нашей стране это произойдёт приблизительно через месяц. Именно с такой разницей во времени на Россию после Европы и США обрушился штамм Омикрон.
К счастью, "стелс-омикрон" не вызывает более тяжелого течения коронавируса, однако чисто арифметически если очень большое количество людей будет заражаться, то это приведёт к увеличению числа госпитализаций и смертей. Сейчас резкий рост заболеваемости отмечается даже в странах, которые успешно сдерживали все прочие натиски коронавируса вроде Китая. Здесь отмечаются самые значительные показатели суточной заболеваемости с момента начала пандемии, но власти Поднебесной пока ещё успешно применяют политику нулевой терпимости к коронавирусу, в соответствии с которой на карантин запираются целые города.
Чепурнов убеждён, что Россия не сможет уклониться от удара новой волны, и она не будет последней. Не поможет даже закрытие авиасообщения с Европой, это является не стопроцентным заслоном на пути попадания новых штаммов в нашу страну, а лишь инструментом, который помогает на некоторое время отложить начало очередной волны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Чепурнов
Медицина
начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, расположенной в Новосибирске
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