Россию начинает захватывать «стелс-омикрон»
Количество россиян, заразившихся коронавирусом из-за штамма «стелс-омикрон», постоянно увеличивается. Об этом заявил эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Отметим, что "стелс-омикрон" это не новая мутация, а подвариант Омикрона. Неформальное название «стелс» он приобрел за невидимость для иммунной системы и возможность скрываться от антител, которые появляются у человека после вакцинации или перенесенной болезни. Впрочем, пока какого-то заметного скачка количества заболевших в нашей стране не отмечается, хотя, по оценкам Хафизова, в центральной части страны уже более 50% заражений коронавирусом приходится именно на долю «стелса».
К счастью, применяемая в России вакцина «Спутник V» даёт более надёжную защиту от заражения и особенно от тяжелой формы коронавируса, чем западные вакцины. Это обусловлено её структурой и тем, что первый и второй компонент не являются одинаковыми, а представляют собой разные составы. За счёт этого уровень иммунитета у привитых повышается. Печально лишь то, что до сих пор полный курс вакцинации в нашей стране прошло менее 50% населения.
Учёные не пришли к единому выводу о том, представляет ли "стелс-омикрон" для человечества большую опасность, чем его прародитель Омикрон. Но нельзя исключить, что если он спровоцирует новый мощный скачки заболеваемости, то чисто арифметически это приведет к увеличению показателей госпитализаций и смертности. Кстати, в последние дни оба этих показателя начали резко расти в Великобритании, отказавшейся от всех коронавирусных ограничений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
эпидемиолог Роспотребнадзора
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