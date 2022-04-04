74 британца переболели коронавирусом четыре раза
Хорошо известно, что коронавирусом можно заразиться дважды. Однако 74 жителя Великобритании, по официальной статистике, переболели коронавирусом уже четыре раза с момента начала пандемии.
UK Health Security Agency опубликовала данные статистики, которые показали, что на территории Туманного Альбиона есть несколько десятков человек, которые умудрились переболеть коронавирусом не один, не два или три, а целых четыре раза. При этом 8 700 британцев переболели трижды, и почти 800 000 - дважды. Любопытно, что в первые месяцы пандемии даже самые серьёзные учёные говорили, что повторно заразиться COVID-19 просто невозможно, а потом появилась версия, что это реально лишь в самых исключительных случаях.
И вот теперь новые цифры показывают, что с новыми волнами коронавируса будут происходить и повторные заражения. Конечно, если человек уже болел в прошлом, то в его организме имеется определенный уровень антител, а также Т-клетки памяти иммунной системы, которые помогут ему в какой-то степени получить гарантию от тяжёлой формы болезни. Но она не является стопроцентной, и повторное заражение коронавирусом может закончиться летальным исходом, хотя вероятность этого намного ниже, чем если человек заражается один раз.
Статистика из Великобритании не показывает, какие именно люди заражались по три или четыре раза. Но можно предположить, что, скорее всего, это медицинские работники, персонал домов престарелых и жертвы самых разных хронических проблем и нарушений, из-за которых уязвимость перед инфекцией вырастает. К примеру, диабетики, пациенты старше 70 лет и жертвы ожирения. Именно этой категории людей необходимы в большей степени бустерные инъекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
UK Health Security Agency
Медицина
правительственное агентство Соединенного Королевства, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здравоохранения и возможности борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах всей Великобритании и заменившее Общественное здравоохранение Англии
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