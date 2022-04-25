70% англичан переболели коронавирусом
Более 38 млн жителей Англии уже переболели коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии. Таковы данные Офиса национальной статистики.
Не менее 70% жителей Англии уже перенесли коронавирусную инфекцию, как показывает официальная статистика. Эксперты подсчитали, что в период с 27 апреля 2020 года по 11 февраля 2022 коронавирус поразил 38,5 млн человек, что составляет эквивалент 70,7% всего населения. Впервые официальные данные показывают такой огромный масштаб заражений, который может быть даже занижен.
Эти выводы были сделаны на основе получения результатов тестов от полумиллиона взрослых и детей по всей Великобритании на протяжении последних двух лет. Всех произвольно отбирали и подвергали регулярному ПЦР-тестированию. Итоги этого анализа руководитель Офиса назвал важнейшим фрагментом головоломки в деле понимания воздействия коронавирусной пандемии на страну.
Однако подлинное количество зараженных людей может быть в реальности даже ещё выше, поскольку в эти расчёты не входит первая волна инфекций весной 2020, они не охватывают март и апрель нынешнего года, в которые отмечались очень заметные вспышки после появления варианта Омикрон. По мнению ряда британских учёных, в реальности, через коронавирус прошло уже более 90% населения Туманного Альбиона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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