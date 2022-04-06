У штамма Омикрон более 50 разновидностей
Штамм Омикрон обладает 50 разновидностями, хотя и вызывает относительно мягкое течение коронавируса. Об этом заявили российские вирусологи.
Так, профессор Альберт Ризванов согласен с тем что коронавирус проходит через постоянные мутации, что приводят к появлению значительного числа вариантов. Но «успешными», по оценке Ризванова, становятся лишь некоторые из них. Под словом успешность здесь имеется в виду способность данной мутации стать доминирующей. К примеру, штамм Дельта мутировал во множество разных вариантов, но самым «успешным» оказался именно Омикрон, который и вытеснил Дельту.
Следовательно, и у Омикрона будет масса так называемых «последователей». И новые мутации, если они окажутся успешными, вытеснят с планеты штамм Омикрон, как это произошло с Дельтой, теперь вызывающей на территории России не более 0,5% заражений. Косвенная это уже подтверждается подвариантом «стелс-омикрон» (ВА.2), который становится господствующим в нашей стране.
Пока у экспертов нет единого мнения по поводу того, будут ли дальнейшее мутации вызывать ещё более мягкое течение коронавируса, или они могут спровоцировать какую-то жесткую форму болезни. Кроме того, не очень понятно, потребуется ли для новых мутаций усовершенствовать имеющиеся вакцины, или действующие препараты сохранят свою относительную эффективность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Альберт Ризванов
Медицина
профессор, доктор биологических наук, Ph.D., член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан
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