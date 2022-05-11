Четвёртая прививка от коронавируса ещё сильнее укрепляет иммунитет
Если вы сделаете себе уже четвёртую по счёту прививку от COVID-19, то иммунитет к патогену вырастет намного выше, чем при третьей дозе. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Четвертая доза вакцины от коронавируса обеспечивает существенное укрепление иммунитета, как показало исследование. В нём приняли участие 160 британцев в возрасте от 50 до 80 лет. Прошедшие через четыре укола люди имели в 7 раз больше защитных Т-клеток и в два раза больше защитных антител, по сравнению с теми, кто прошёл только через три инъекции. Также не было получено чётких доказательств и того, что вакцины теряют свою эффективность с каждым последующим уколом, а значит, так называемая «перевакцинация» не может привести к тому, что прививки лишатся своего потенциала.
Следовательно, миллионы россиян, которые прошли через три укола, могли бы в ближайшее время сделать себе и четвёртую по счёту инъекцию. Сейчас четвёртые вакцины массово распространяются в таких странах, как Израиль и Германия - там через них проходит всё население с марта этого года. В некоторых случаях они охватывают только лиц старше 75 лет, обитателей домов престарелых и пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, как это делается в Великобритании.
В России официально рекомендуется делать прививки каждые 6 месяцев. Так, глава Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчёркивал, что препарат «Спутник V» можно пожизненно вкалывать каждые 6 месяцев для того, чтобы обновлять имеющуюся защиту против коронавируса. Наша прививка пока сохраняет свою эффективность в отношении всех сублиний ковида. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий