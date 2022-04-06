Насколько опасен новый вариант Омикрон ХЕ
По миру начинает распространяться ещё один вариант штамма Омикрон. Эксперты рассказали о том, стоит ли нам опасаться штамма под названием Омикрон ХЕ.
Вакцинация, а также строгое соблюдение имеющихся профилактических мер, включая ношения медицинских масок, социальной дистанции и общей гигиены по-прежнему обеспечат человеку адекватную защиту от всех новых вариантов коронавируса, включая и Омикрон ХЕ. Молекулярный вирусолог доктор Винод Баласубрамани из Университета Монаш в Малайзии заявил, что хотя его страна сейчас как раз переходит из одной эндемическая фазы к другой, это не значит, что люди должны легкомысленно относиться к ситуации. Особенно подобное касается наиболее уязвимых, то есть пожилых, имеющих ослабленный иммунитет и лиц с инвалидностями.
Омикрон ХЕ представляет собой гибрид из двух подвариантов - штамма Омикрон и «стелс-Омикрона». По мнению учёных, все имеющиеся методы профилактики обеспечат такую же защиту от этого подвида, как и от всех прочих. Но наиболее эффективной по-прежнему остаётся прививка. Вирусологи настаивают на том что для защиты от всех прочих изменений штамма Омикрон необходимо регулярно делать бустерные инъекции, и особенно лицам, которым коронавирус грозит в тяжёлой форме. Не так давно Всемирная организация здравоохранения выпустила бюллетень, в котором выразила опасения в связи с новой мутацией Омикрона, которая может быть ещё более заразной, чем все прочие до этого.
В бюллетене говорится, что Омикрон ХЕ был впервые обнаружен в Великобритании 19 января, с тех пор зарегистрировано 600 последовательностей этого штамма, которые были подтверждены. Таиланд впервые засёк первое заражение Омикроном ХЕ в прошлое воскресенье, также этот штамм уже добрался и до России. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Винод Баласубрамани
Медицина
молекулярный вирусолог из Университета Монаш в Малайзии
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