Органы китайских зеков берут для трансплантации
Китай, вполне возможно, продолжает практику забора органов у живых заключённых тюрем. К такому выводу пришли исследователи из Австралийского национального университета.
Не первый год Китай подозревают в страшной практике забора органов у живых заключённых. Проведённое австралийскими экспертами исследование изучило тысячи медицинских бумаг из Китая и показало, что в этой стране существует целая торговля данными органами. Отметим, что забор донорских органов у заключённых, которые проходят через смертную казнь, легален на территории Поднебесной.
Однако это новое исследование утверждает, что данная практика осуществляется ещё от живых людей, а не от тех, кто только что был казнён. Активисты в области соблюдения прав человека настаивают на доказательствах существования страшных убийств и расправ над китайскими зеками, причём из страны поступают такие истории, в существование которых даже страшно поверить. Уже опубликованное в «Американском журнале трансплантологии» исследование проводилось для того, чтобы определить, провозглашают ли у заключённого смерть мозга, прежде чем начать забор органов из его тела.
По крайней мере, в 71 случае этого официального объявления со стороны врача не звучало. Именно такое объявление требуется в западных клиниках в отношении пациентов, которые подходят для донорства органов. На западе многие люди соглашаются с тем, чтобы после их смерти подходящие для трансплантации органы спасали жизни других людей, но в Китае, судя по всему, это делается против воли зеков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Австралийский национальный университет
Медицина
государственный университет, расположенный в Канберре (Австралия). Создан 1 августа 1946 года
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