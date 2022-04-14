В России закрывают ковидные клиники
Развёрнутые на базе обычных медицинских учреждений мобильные коронавирусные стационары закрываются на большей части территории России. А больницы возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.
Заболеваемость коронавирусом в России по сравнению с серединой прошлого месяца сократилась в три раза, а уровень госпитализаций – до нескольких тысяч в день на всю страну. Это позволяет свёртывать мобильные коронавирусные госпитали, которые разворачивались на базе обычных больниц. Данные медицинские учреждения в большей части российских регионов возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи, это же касается врачей и медсестёр, работавших в «красной зоне».
Однако целый ряд регионов сохраняет дополнительные выплаты за работу медиков с пациентами страдающими от коронавируса. Но в целом, значительная часть российских больниц, ранее задействованных только для лечения коронавируса, теперь может предложить россиянам свои обычные услуги. Сложно сказать, насколько наши медики хорошо справлялись со своей задачей в течение двух последних лет. По данным Росстата об избыточной смертности, в России жертвами коронавируса стали более миллиона человек. Это второй показатель после США, и это намного больше, чем в Индии, на Филиппинах, в Бангладеш, а также в других странах, где населения заметно превышает российское. По данному показателю мы обогнали и Бразилию, долгое время бывшую одной из самых "горячих" точек на планете. Даже по цифрам официальной смертности россияне намного чаще умирали от ковида, чем немцы, англичане, французы или жители азиатских стран, хотя там число долгожителей во много раз выше.
В неофициальных разговорах некоторые российские медики объясняли столь высокую смертность тем, что в ряде коронавирусных госпиталей очень настойчиво использовали российские лекарства с недоказанной в ходе международных испытаний эффективностью в отношении коронавируса. Также говорилось о том, что летние всплески смертности объяснялись отсутствием кондиционеров в больницах. А кроме того, многие россияне обращались в больницы слишком поздно, так как надеялись вылечиться самостоятельно на дому. В любом случае, все причины столь запредельной смертности россиян от коронавируса ещё предстоит выяснить, но главная из них давно понятна - упорное нежелание сограждан вакцинироваться. Только прививки в несколько раз снижают риск тяжёлой формы и смерти от коронавируса, как показывает статистика по всему миру. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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