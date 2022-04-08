Пандемия не может окончиться в 2022 году
Профессор Петр Чумаков заявил о том, что коронавирусная пандемия просто не может закончиться в 2022 году. Каждый второй житель нашей планеты всё ещё не прошёл через прививки.
Несмотря на сокращение заболеваемости и смертности от коронавируса почти во всех регионах планеты, надеяться на завершение пандемии в 2022 году нельзя. Профессор Петр Чумаков отметил, что более половины населения нашей планеты ещё не прошли через вакцинацию. И борьба с пандемией в целом осуществляется очень неравномерно, в некоторых крупных регионах вроде полуторамиллиардного Китая фактически ещё никто не переболел.
Подавляющее большинство китайцев прошли через уколы местных вакцин, но они не очень эффективны против штамма Омикрон, а также его последующих подвариантов. Если заболеваемость коронавирусом всё-таки выйдет из-под контроля жёстко действующих китайских властей, то нас ожидает новый масштабный скачок. Кроме того, взрывной рост заболеваемости может отмечаться и в странах третьего мира, где уровень вакцинации также довольно низок.
В четверг 7 апреля на территории Китая коронавирус выявили более чем у 23 000 человек за один день - это самая высокая отметка с начала пандемии. Большинство случаев проходит бессимптомно, но уровень иммунитета от перенесённой инфекции в Китае очень низок, поскольку там по официальным данным (если не считать Гонконга) заразилась всего несколько сот тысяч человек. А население Китая превышает полтора миллиарда человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Петр Чумаков
Медицина
завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор
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