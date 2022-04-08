Несчастливое детство рождает отрицателей вакцинации
Неудачный опыт в детстве может стать причиной того, что человек будет критически относиться к вакцинам. К такому выводу пришли исследователи из Новой Зеландии.
Большинство людей на нашей планете положительно относятся к вакцинации от COVID-19, а миллиарды уже сделали эти прививки. Существуют люди, которые в силу объективных причин ещё не прошли через уколы. Это и жители тех стран, где вакцин пока не хватает, и пациенты с определенными нарушениями, которые пока не дают возможность сделать вакцинацию. Но имеется и некоторое количество людей, категорически не желающих проходить через прививки, которые убеждены в том, что они опасны для здоровья.
Такого рода вакцинные скептики провоцируют серьёзные проблемы, они порождают конфликты даже внутри одной семьи. Иногда эти скептики объединяются в большие группы и устраивают разного рода акции протеста. Учёных интересует, откуда берётся этот абсолютно не основанный на объективной информации и здравом смысле негатив по отношению к прививкам.
И вот теперь исследователи выяснили, что отрицатели вакцин, с высокой степенью вероятности, имели негативный опыт в детстве. К примеру, жестокое обращение, насилие, пренебрежение со стороны родителей или пап и мам с алкогольной зависимостью. Всё это на всю жизнь порождает у них стойкое недоверие к любым авторитетам.
Отрицательные эмоции в человеке сочетаются с определенными когнитивными трудностями. Невзгоды в раннем возрасте усиливают эмоциональную уязвимость. Такие люди менее любопытны, они плохо читают, имеют низкую успеваемость, и из-за своего специфического образовательного уровня часто становятся благодарными потребителями разного рода теорий заговора. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Окленда
Медицина
университет, расположенный в городе Окленд, Новая Зеландия. Является крупнейшим университетом Новой Зеландии
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