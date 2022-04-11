Из-за Китая мир ждет новая волна коронавируса
В Китае регистрируются рекордные по меркам страны вспышки заболеваемости коронавирусом. Российские эпидемиологи полагают, что это может спровоцировать новую волну во всём мире.
Количество заражений коронавирусом в Китае устойчиво превышает 25 000 новых случаев каждый день. Причём речь не о Гонконге, где количество заболевших уже перевалило за 1 млн человек, а именно о материковом Китае, до последнего времени уверенно контролировавшем ситуацию. Сейчас на карантине находится огромный мегаполис Шанхай, но у его обитателей не выдерживают нервы. Запертые в своих домах и лишённые пищи люди начинают бунтовать, так что китайским властям приходится жестко контролировать ситуацию. Показатели суточной заболеваемости в стране выше 25 000 случаев - это рекорд за весь период пандемии.
У подавляющего большинства людей с положительным тестом коронавирус никакими симптомами не проявляется. А значит, большинство являются бессимптомными носителями, у которых имеется высокий риск продолжать распространять патоген. В Китае сейчас стремительно распространяется подвариант штамма Омикрон, получивший название «стелс-омикрон», который уверенно обходит защиту от вакцин. Тем более, что китайские вакцины относятся к числу наименее эффективных против Омикрона.
В Поднебесной относительно низкая иммунизация, что связано с тем, что за весь период пандемии в полуторамиллиардном Китае официально переболело всего несколько сот тысяч человек. И это угрожает беспрецедентной заболеваемостью, которая может быть гораздо выше, чем в соседней Корее, где относительно недавно в сутки заражалось по 400 000 человек. Из-за подобной ситуации Китай может стать плацдармом для появления новых мутаций коронавируса, которые опять обрушатся на человечество. Правда, «стелс-омикрон» не вызвал в России резких скачков, и это вряд ли произойдёт именно с данным подвариантом коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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