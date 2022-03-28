Китай посадили Шанхай на карантин
Китайский мегаполис Шанхай погружён под строгий карантин с массовым тестированием всего населения. В этом мегаполисе проживает более 26 млн человек.
Один из крупнейших городов Китая Шанхай погружается под строгий карантин в полном соответствии с используемой в этой стране политикой нулевой терпимости к коронавирусу. Это спровоцировано резким всплеском заражений COVID-19 на территории мегаполиса. В прошлый четверг здесь было 1 609 случаев, в пятницу - 2 267, в субботу – 2 676. Этого достаточно для того, чтобы Шанхай закрыли от остального Китая, а всех жителей поместили под домашнюю изоляцию.
Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, в соответствии с которой даже мельчайшие вспышки в крупных городах приводят к жестким локдауном. Сейчас и в Шанхае жителям будет запрещено выходить на улицу, а всё население в кратчайшие сроки проведут через анализы на коронавирус. Лиц с положительным диагнозом немедленно отправят в фильтрационные лагеря, и только после этого всем остальным разрешат выйти из своих домов. Но пока этого не будет сделано, покидать свои жилища можно будет только один раз в два дня на два часа для покупки продуктов питания в ближайшем магазине. Никаких прогулок и занятий спортом на свежем воздухе также не разрешается.
Два года данная жёсткая политика давала властям Китая возможность удерживать ситуацию под контролем, но сейчас по Поднебесной разгуливает штамм Омикрон, который является очень заразным. В Китае регистрируется самая значительная заболеваемость за всю историю пандемии, а Гонконг просто захлёбывается от количества заболевших и умерших - там максимальная смертность от коронавируса на душу населения в мире. Чтобы не допустить такой же ситуации на материковом Китае власти и пытаются изолировать целые города при самых незначительных вспышках. Но эксперты полагают, что Омикрон не позволит данной политике восторжествовать и на этот раз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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