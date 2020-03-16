Более 80% зараженных коронавирусом в Китае вылечились от недуга
Китайским медикам удалось преодолеть острую стадию распространения коронавируса. Из 80 849 заболевших в стране от опасного недуга уже излечились 66 913 пациентов, что составляет почти 83%. Власти Китая уже отчитались о переломе в эпидемиологической ситуации. Сейчас в КНР ежесуточно заболевают новым типом коронавируса не более 20 человек.
Согласно статистике, смертность от коронавируса в Китае не превышает 4%. За все время пандемии на территории страны от COVID-19 скончались 3199 человек.
Напомним, эпицентром распространения коронавирусной инфекции стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. С начала января текущего года город и вся провинция были закрыты на карантин. Властям КНР удалось переломить ход пандемии благодаря жестким мерам.
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