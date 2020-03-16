Более 80% зараженных коронавирусом в Китае вылечились от недуга

Согласно статистике, смертность от коронавируса в Китае не превышает 4%. За все время пандемии на территории страны от COVID-19 скончались 3199 человек.Напомним, эпицентром распространения коронавирусной инфекции стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. С начала января текущего года город и вся провинция были закрыты на карантин. Властям КНР удалось переломить ход пандемии благодаря жестким мерам.