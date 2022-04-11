Гипербарическая оксигенация поможет при лечении наркомании
Методика гипербарической оксигенации кажется многообещающей в деле лечение опиоидной зависимости. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Вашингтон.
Гипербарическая оксигенация может помочь проходящим лечение опиоидной зависимости пациентам в деле снижении принимаемой доза метадона. Кроме того, эта разновидность терапии позволяет лучше бороться с такими явлениями, как боль и симптом отмены. В исследовании приняли участие жертвы опиоидный зависимости, которые проходили через терапию на основе метадона. Часть из них продолжала стандартное лечение, а часть прошла также через сеансы гипербарической оксигенации, включающие в себя вдыхание чистого кислорода в среде под давлением.
Среди 31 участника те, кто проходил через кислородную терапию, добивался большего снижения дозы метадона через три месяца. Также уровень абстинентного синдрома у них сокращался вдвое, по сравнению с контрольной группой. Хотя метадон помогает при опиоидной зависимости вернуться к нормальной жизни, это всё равно опиоид, который тоже провоцирует зависимость. Вот почему очень важно уметь уменьшать и его дозировку.
На первом этапе при данной методики борьбы с опиоидной зависимостью люди используют метадон, но потом им приходится уже избавляться и от этого лекарства, также провоцирующего серьёзные проблемы. Гипербарическая оксигенация как терапия не имеет тяжёлых побочных эффектов и подобной зависимости не провоцирует. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет штата Вашингтон
Медицина
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон.
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