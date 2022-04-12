Чукотке больше не нужны ковидные госпитали
Все специализированные госпитали по лечению коронавирусной инфекции закрываются на территории Чукотки. В этом регионе наблюдается одна из самых благополучных эпидемиологических ситуаций во всей стране.
По информации начальника информационного обеспечения департамента здравоохранения Чукотки Алексея Коваленко, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в крае настолько благополучна, что здесь больше не требуется функционирования моногоспиталей для лечения пациентов с коронавирусом. Теперь открытые на базе обычных больниц госпитали закрываются, а эти лечебные учреждения возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. При этом на всякий случай на базе инфекционного отделения одной из больниц сохраняются свободными 10 коек для пациентов с коронавирусом
Чукотка на протяжении всей пандемии оставалась одной из самых благополучных российских территорий в плане заболеваемости. За весь период зарегистрировано 5,5 тысяч заражений и только 42 смерти, что значительно меньше 1% (особенно, если учесть, что в реальности переболело гораздо больше людей). Через прививки прошло чуть более 31 000 жителей Чукотки, а постепенное смягчение действующих карантинных ограничений здесь началось ещё в прошлом месяце.
Сейчас на Чукотке сохраняются лишь требования по масочному режиму в закрытых публичных местах и соблюдения социальной дистанции. Медицинские работники Чукотки пока продолжат получать специализированные надбавки к заработной плате в связи с оказанием помощи пациентам с коронавирусом. Не исключено, что Россию ожидают новые волны, так что Чукотке придётся вновь переходить на усиленный режим работы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Алексей Коваленко
Медицина
начальник информационного обеспечения департамента по здравоохранению Чукотского автномного округа
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