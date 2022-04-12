Власти Филадельфии возвращают масочный режим
Город Филадельфия решил вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Это уже спровоцировало массовые протесты, так как местные жители считают подобное решение проявлением тирании.
Филадельфия возвращает требования по обязательному ношению масок внутри помещений всего через месяц после того, как оно было отменено. Это связано с повторным ростом заболеваемости коронавирусом. Данное решение кажется странным даже экспертам, а местные жители называют его разновидностью тирании. В этом восточном городе штата Пенсильвания с 18 апреля по распоряжению местного комиссара по здравоохранению опять обязательно использование масок. Заболеваемость здесь увеличилась до 149 случаев в сутки, это рост за последние две недели на 86%. Но данные показатели никак нельзя даже сравнить с теми пиками, которые достигались во время зимней Омикрон-волны.
Город также сообщил о 46 госпитализациях за день, связанных с вирусом. Некоторые общественные фигуры воспользовались платформой социальной сети Twitter для того, чтобы сообщить о своём решении не подчиняться новому правилу. Сотни людей вышли с протестами на улицы, и эти митинги будут все более интенсивными.
Всего месяц назад Филадельфия последовала другим известным американским городам в деле отказа от масочного режима И вот теперь всего через месяц он вводится заново. Данное решение последовало после того, как заболеваемость начала медленно ползти вверх практически по всей территории США после трех последовательных месяцев снижения этого показателя. Рост заболеваемости был абсолютно предсказуем на фоне распространения нового подварианта штамма Омикрон и отказа от ограничений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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