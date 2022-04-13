Вакцинное неравенство мешает одолеть пандемию
По мнению Всемирной организации здравоохранения, в мире отмечается жестокое неравенство в вопросе доступа к прививкам от коронавируса. И именно это мешает полностью покончить с пандемией.
Богатые страны продолжают закупать излишнее для них количество вакцин, в то время, как бедным странам их не достаётся. Впрочем, есть и такие государства, как Россия, где вакцин достаточно, но люди просто не хотят делать прививки, поскольку не доверяют ученым. Чем меньше людей привито, тем ниже коллективный иммунитет и тем выше вероятность появления всё новых более опасных штаммов коронавируса. В России, где жертвами этой болезни стали более 1 млн человек, подобные эксперименты проводить не совсем правильно. В других странах ситуация может обстоять ещё хуже, как подчеркивают во Всемирной организации здравоохранения.
Здесь говорят о самом масштабном кризисе во всей медицинской сфере нашей планеты за последние 100 лет с момента «испанки». По оценкам некоторых экспертов, подлинное число умерших от коронавируса за два года пандемии людей превышает 18 млн человек. Это больше, чем погибло за Первую мировую войну. При этом человечество всё ещё демонстрирует удивительный скептицизм по отношению к тем инструментам, которые в несколько раз снижают риск летального исхода от коронавируса, то есть к вакцинам.
Нехватка вакцин в бедных странах приводит к тому, что там продолжают мутировать всё новые и новые варианты коронавируса, бесконтрольно переходя от одного человека к другому. Также в небогатых странах не хватает средств на диагностику и лечение коронавируса. Всё это мешает преодолевать пандемию, как отметил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Гебрейесус. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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