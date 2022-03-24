Без всеобщей вакцинации люди не избавятся от пандемии
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что в мире сохраняется повышенная опасность новой волны коронавируса и резкого роста числа заболевших из-за появления какого-нибудь нового штамма. Пока у большинства жителей нашей планеты не сформируется популяционный иммунитет, говорить о победе над пандемией нельзя.
Эксперты ВОЗ по-прежнему планируют к середине этого года привить не менее 70% населения планеты. При этом подчёркивается, что в первую очередь прививки необходимо проводить медикам, пожилым и тем, кто входит в другие группы риска. К примеру, лицам с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями вроде диабета. Особую осторожность следует проявлять и людям с ожирением.
По мнению главы ВОЗ, без широкого распространения прививок от коронавируса риск дальнейших волн и появления новых опасных мутаций этого патогена будет более высоким. Причём под угрозой будут находиться и богатые страны, которые давно вакцинировали большую часть населения.
Дело в том, что каждая новая мутация ослабляет силу вакцин, уже применяющихся для защиты от заражения. К примеру, "стелс-омикрон" получил такое название за свою невидимость для иммунитета у людей, которые прошли через вакцинацию. Новая мутация может сделать прививки и вовсе бесполезными, поэтому необходимо достичь популяционного иммунитета и остановить бесконтрольное распространение ковида по планете. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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