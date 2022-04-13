Вакцина от менингита поможет в защите от гонореи и других ЗППП
Сразу три исследования британских, американских и австралийских учёных показали неожиданные преимущества вакцины от менингита. Она может сократить заболеваемость гонореей и защитить от других ЗППП, которые могут стать неизлечимыми.
В мире растёт количество случаев заболевания устойчивой к лекарствам гонореи и других заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП). К сожалению, они всё реже полностью излечиваются из-за антибиотикорезистентности, провоцируемой неконтролируемой выпиской рецептов на эти лекарства. Однако уже существующая вакцина от менингита может помочь защититься от этих коварных недугов, как показали сразу три исследования.
Они продемонстрировали, что вакцина под названием 4CMenB может на треть снизить заболеваемость гонореей. Авторы исследования сосредоточились на молодых людях, которым больше всего угрожает риск ЗППП. Установлено, что 4CMenB защищает от ЗППП, но до последнего времени не было проведено исследований о том, каков эффект этой прививки на популяционном уровне. Эксперты утверждают, что перекрёстная защита возможна за счёт существенных генетических совпадений между бактериями, которые вызывают гонорею и менингит.
Каждый год в России с ЗППП сталкивается несколько сот тысяч человек. В случае отсутствия лечения эти болезни могут вызывать различные осложнения, включая и бесплодие. Гонореей заражается в мире ежегодно по 80 млн человек, а умирает около 2 000. Обычно она лечится одной инъекцией антибиотиков, но бактерии обретают всё большую резистентность этим лекарствам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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