Вакцина от менингита защищает от гонореи

Доктор Уинстон Абара прокомментировал результаты: «Полученные данные показывают, что вакцины против менингита, которые даже умеренно эффективны для защиты от гонореи, могут иметь большое влияние на профилактику и контроль заболевания. Необходимы клинические испытания для лучшего понимания защитных эффектов и получения информации для разработки вакцины непосредственно от гонореи».

Согласно результатам трех связанных статей, опубликованных в журнале The Lancet Infectious Diseases, вакцины против менингита могут улучшить защиту от гонореи. На данный момент число случаев заболевания в мире растет, как и устойчивость инфекции к лекарствам. Гонорея передается половым путем; при отсутствии лечения она может привести к серьезным заболеваниям, включая бесплодие у женщин, передачу инфекции новорожденным и повышенный риск заражения ВИЧ. В 2020 году в мире было зарегистрировано более 80 миллионов новых случаев гонореи.Бактерия Neisseria gonorrhoeae, вызывающая заболевание, все хуже реагирует на имеющееся медикаментозное лечение. Это вызывает опасения о все большей антибиотикорезистентности и потенциальной неизлечимости инфекции в будущем.Исследования показали, что вакцины от менингита обеспечивают некоторую защиту от гонореи, и что даже частичная защита может значительно снизить количество случаев инфекции. Однако остаются вопросы об ее влиянии и эффективности.В наблюдательном исследовании под руководством доктора Уинстона Абара из Центра по контролю и профилактики заболеваний США использовались медицинские записи для выявления лабораторно подтвержденных случаев гонореи и хламидиоза. Эти случаи сравнивали с записями об иммунизации, чтобы определить статус вакцинации людей вакциной от менингита.Было зарегистрировано более 167 тыс. инфекций среди почти 110 тыс. человек. В общей сложности 7 692 человека получили вакцину от менингита. Из них 4 032 (52 %) одну дозу, 3 596 (47 %) две дозы и 64 (менее 1 %) более двух доз. Полная вакцинация, т. е. получение двух доз, по оценкам экспертов, обеспечивает 40 % защиту от гонореи. Одна доза вакцины обеспечивала 26 % защиту.Ранее специалисты рассказали, с какими фруктами нельзя сочетать статины