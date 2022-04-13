Вакцины снизили смертность в Италии от коронавируса наполовину

Национальный институт здравоохранения Италии

Медицина

итальянское государственное учреждение, которое, как ведущий научно-технический орган Итальянской национальной службы здравоохранения (Servizio Sanitario Nazionale ), проводит исследования , испытания , контроль, консультирование , документация и обучение для общественного здравоохранения