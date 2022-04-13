Вакцины снизили смертность в Италии от коронавируса наполовину
Исследование показало, что вакцинация более чем наполовину уменьшила смертность от COVID-19 в Италии. Прививки предотвратили около 150 000 летальных исходов и 8 млн заболеваний в течение года.
Национальный институт здравоохранения Италии посчитал, что с начала 2021 года, когда в стране началась масштабная вакцинация, прививки предотвратили свыше 500 000 госпитализаций, 55 000 помещений пациентов с коронавирусом в реанимационные отделения, 150 000 смертей и 8 млн заражений коронавирусом. С февраля 2020 года и по сегодняшний день в Италии зарегистрировано чуть более 161 000 смертей из-за за коронавируса, это третий показатель в Европе после России и Великобритании и 8-й самый значительный в мире. Также в стране переболели более 15,4 млн человек, но это по официальным данным.
Около 79% итальянцев полностью вакцинировались от коронавируса, 65% сделали ревакцинацию. Эксперты предположили, что 72% тех, чьи жизни были спасены прививками, это итальянцы старше 80, 19% - в возрастной группе от 70 до 79, 7% - в возрасте от 60 до 69. Наконец, прививки предотвратили 3% смертей у лиц моложе 60 лет.
Эти подсчёты были сделаны на основе информации по эффективности вакцинации и еженедельных показателей количества сделанных прививок, которые сравнивали с недельной статистикой по госпитализациям, переводу пациента в реанимационные отделение и смертям, а также общему числу заражений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный институт здравоохранения Италии
Медицина
итальянское государственное учреждение, которое, как ведущий научно-технический орган Итальянской национальной службы здравоохранения (Servizio Sanitario Nazionale ), проводит исследования , испытания , контроль, консультирование , документация и обучение для общественного здравоохранения
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