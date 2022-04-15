Обструктивное апноэ во сне смогут лечить лекарствами
Учёные из Гетеборгского университета в Швеции разрабатывают первое в истории медицины фармацевтическое лечение апноэ во сне. Результаты экспериментов показывают эффективность новой методики.
Учёные из Швеции предлагают медикаментозно лечить апноэ во сне - одно из наиболее распространённых в мире расстройств сна, вызывающее тяжёлый храп, постоянные частые пробуждения из-за кратковременных остановок дыхания в сне и другие проблемы. Апноэ во сне приводит к ситуации, при которой человек даже после 9 часов сна ощущает себя утром разбитым. Обычно эту проблему лечат с помощью различных механических устройств, включая СИПАП-терапию. И вот теперь предложено применять лекарство.
Шведские учёные использовали ингибирование карбоангидразы в виде фермента, который поддерживает баланс между угольной кислотой и углекислым газом в организме. Уже сейчас в распоряжении человечества есть препараты, способные ингибировать карбоангидразу, которые используются для лечения глаукомы, эпилепсии и некоторых других расстройств. И вот проведено рандомизированное двойное слепое клиническое исследование с участием 59 жертв умеренного или тяжёлого апноэ во сне. Их разделили на три группы, в двух получали ингибиторы КГ в дозах 400 мг или 200 мг, а в третьей группе - плацебо. Наблюдения продолжались четыре недели.
Их результаты показывают, что фармацевтическое лечение сократило количество коротких нарушений дыхания и способствовало насыщению кислородом крови у людей в течение ночи. У некоторых пациентов были побочные эффекты вроде головной боли и одышки. Однако они отмечались у тех, кто получал самые высокие дозы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гетеборгский университет
Медицина
государственное высшее учебное заведение в Швеции. GU начал свою деятельность в 1891 году. Университет располагает кампусом городского типа в Гетеборге
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