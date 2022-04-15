Микробиом кишечника регулирует брюшную полость
Новое исследование показало, что сообщество бактерий в кишечнике регулирует функционал брюшной полости. К такому выводу пришли исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах.
Триллионы кишечных микробов, представляющих собой микробиом кишечника, регулируют экзокринную и эндокринную функция поджелудочной железы, а также влияют на выработку гормонов в желудочно-кишечном тракте. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов, и он имеет конкретное практическое значение в деле создания новых методов лечения диабета и других похожих заболеваний. Также, эти выводы помогут лучше разобраться с тем, как взаимодействуют между собой микробиом кишечника и поджелудочная железа.
В последние годы науке становится всё более очевидным огромное значение, которое имеет в нашем организме микробиом кишечника. Преобладание одних бактерий над другими может негативно или позитивно отражаться на целом ряде органов и систем, включая иммунитет. И вот теперь доказано, что кишечный микробиом также крайне важен для нормализации функции поджелудочной железы, что имеет решающее значение для пациентов с ожирением и диабетом. Это первое исследование, показавшее, что кишечные микробы играют очень важную роль в функционале, размере и секреции кишечных гормонов поджелудочной железы.
Вначале это было доказано в ходе наблюдений за лабораторными мышами, а потом и среди людей, страдающих от ожирения. Только в США 37 млн человек имеют диабет, а более 40% всего взрослого населения - ожирения. Уже скоро эта цифра переваливает за 50%. В России, к сожалению, ситуация развивается схожим образом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Маастрихтский университет
Медицина
самый молодой и интернациональный вуз Нидерландов (49% его студентов и 40% преподавателей приехали из других стран). Согласно рейтингу THE, он входит в сотню лучших университетов мира и занимает восьмое место по стране
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