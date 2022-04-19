Что делать, если виагра не работает
К доктору Мартину Скарру обратился пациент, который столкнулся с очень неприятной ситуацией. Он принимает виагру, но она не помогает, а его более молодая партнёрша очень хочет заниматься сексом, ведь его отсутствие разрушает отношения.
Секс является очень важной частью личных отношений, и крайне неприятно, если она отсутствует из-за каких-то медицинских причин. К сожалению, эректильная дисфункция может быть осложнением при проблемах с предстательной железой, в отношении которых существуют различные методы лечения. В первую очередь, не стесняйтесь поговорить с врачом обо всех своих сложностях. Лучше сдать анализы крови для проверки уровня тестостерона и на диабет. Повышенный сахар в крови, к примеру, может повреждать малые кровеносные сосуды, а одним из симптомов скрытого диабета являются проблемы с эрекцией.
К ней могут приводить и некоторые лекарства, к примеру, от гипертонии. Также важно подумать об изменении образа жизни, сокращении количества спиртных напитков и борьбе с лишним весом. Самым популярным средством борьбы с импотенцией является силденафил, который известен под брендом Виагра. Миллионы мужчин в разных странах мира успешно применяют этот препарат и другие похожие таблетки для достижения эрекции.
Перед тем, как категорически утверждать, что таблетки вам не помогают, важно попробовать различные дозировки. Также необходимо понять, что они не оказывают мгновенного эффекта, вам необходимо подождать какое-то время и не забывать про нормальные сексуальные ласки, потому что прелюдия здесь также имеет огромное значение. На воздействие препаратов могут влиять некоторые продукты питания. Каждое лекарственное средство для борьбы с импотенцией необходимо испытывать на протяжении от 6 до 8 недель перед тем, как обратиться за дальнейшими консультациями. Если никакое средство не сработает, уролог поможет другими методами лечения вроде инъекций или кремов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Медицина
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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