Обнаружены два разных штамма бактерий туберкулеза
Новое исследование учёных из Медицинской школы Нью-Джерси показало, что существует два штамма бактерий, вызывающих туберкулез. Они имеют незначительные генетические различия, но поражают легкие совершенно по-разному.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения надеются, что это может помочь разорвать цикл быстрой передачи туберкулёза, который является вторым по числу смертей инфекционным заболеванием в мире после COVID-19. Некоторые механизмы развития этого заболевания и были раскрыты в исследовании. Они также позволяют получить ответ на вопрос о том, почему у каких-то пациентов лечение срабатывает, а у других нет.
Различия в штаммах, поражающих лёгкие, оказывают важное влияние на реакцию лёгочных альвеолярных макрофагов, а также на то, как туберкулёз проявляется в организме, и как он передается. Авторы исследования надеются, что смогут проинформировать учёных, которые разрабатывают более эффективные методы лечения этой болезни. Для глубокого понимания механизмов передачи туберкулёза исследователи сосредоточились на влияние двух штаммов Mycobacterium tuberculosis на лёгкие. Они несколько различаются последовательностью генов, но также распространяются по воздуху, когда зараженные туберкулёзом люди кашляют, говорят и даже поют.
Автор исследования сравнивали жилища людей с высоким уровнем передачи и с низким уровнем, изучали иммунные пути, которые запускали эти патогены в лёгкие человека и инфицированных мышей. Открытие различных путей распространения штаммов дает надежду на новые подходы в деле профилактики и лечения туберкулеза. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медицинская школа Нью-Джерси
Медицина
также известная как Медицинская школа Рутгерса Нью-Джерси-является высшей медицинской школой Университета Рутгерса
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