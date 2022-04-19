Смертность от резистентных бактерий выросла на 600%
Глобальная летальность от антибиотикорезистентных супер-бактерий всего за пять лет увеличилась в 7 раз - более чем до 5 млн человек в год. Такое предупреждение высказал доктор Кристофер Мюррей из Вашингтонского университета.
Один из ведущих американских специалистов по кризисным ситуациям в мировом здравоохранении доктор Кристофер Мюррей подсчитал, что за последние 5 лет мировая смертность от антибиотикорезистентных бактерий выросла на 600%. Учёные уже давно бьют тревогу по поводу способности значительного количества бактериальных инфекций вырабатывать резистентность к нынешним методам лечения. Для преодоления этой проблемы люди должны перестать бесконтрольно принимать антибиотики и тем более покупать их без рецептов, как это происходит в России. И вот теперь специалист из Вашингтонского университета предупредил, что смертность продолжает стремительно расти.
По его оценкам, в 2019 до 5 миллионов человек во всём мире скончались от резистентных инфекций, хотя за 5 лет до этого глобальная смертность составляла 700 000 человек. Профессор Мюррей подчеркнул, что даже для специалистов в области бактерий новость о том, сколько именно людей скончалась от этих инфекций, стала настоящим шоком.
Можно только представить, какова была смертность от антибиотикорезистентных бактерий в последние два года. Нельзя исключить, что они убивали гораздо больше людей, чем даже COVID-19. К сожалению, эти бактерии не вызывают такой тревоги у человечества, как коронавирус, хотя любой из нас может столкнуться с бактериальной болезнью, которая доведёт его до рокового исхода, несмотря на самые разные применяемые лекарства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Медицина
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон.
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