Как прививки от ковида помогут победить рак
Раковые вакцины, использующие ту же самую технологию микроРНК, что и прививки от коронавируса, могут произвести настоящую революцию в онкологии. Так считает группа исследователей из Университета Дьюка в Северной Каролине.
Американские ученые пытаются выяснить, могут ли новые вакцины против рака создаваться на той же самой технологии микроРНК, что и прививки от коронавируса. Исследователи начали тестировать вакцины, обучающие иммунную систему присоединяться и уничтожать клетки, которые начинают неконтролируемые деления. Таким образом рак ликвидируется на самой ранней стадии.
Если это подтвердится в ходе глобальных исследований, то подобную технологию можно будет назвать революционной, поскольку онкологические заболевания - это вторая по распространённости причина смертности в нашей стране после сердечно-сосудистых. Аналогичная ситуация наблюдается и в большинстве других развитых стран. Предположения о том, что технологии микроРНК могут применяться в лечении других болезней появились ещё в прошлом году после того, как наука более пристально присмотрелась к способностям таких вакцин.
Данная технология была разработана десятилетия назад, но до последнего времени её практически не использовали. Сейчас компании и учёные продолжают тщательно изучать микроРНК и пытаются получить ответ на вопрос о том, может ли эта методика решить некоторые наиболее крупные загадки в медицине. Особенно с учётом того, что от успешных вакцин некоторое время назад ожидали иммунитета на уровне 50%, но первые две вакцины на основе микроРНК дали эффективность более чем в 90%, что можно назвать уникальным достижением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университета Дьюка
Медицина
частный исследовательский университет, расположенный в городе Дарем, Северная Каролина, США
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