Смертность от коронавируса на историческом минимуме
Семидневный среднесуточный показатель смертности от коронавируса на этой неделе достиг в мире отметки 3 250. Это самый низкий показатель с марта 2020 года, когда данная цифра составляла 2 988 смертей.
Смертность от коронавируса на нашей планете опустилась до самой низкой отметки с момента начала пандемии. Эксперты считают это поводом для оптимизма. Так, суточный показатель смертности, в среднем, за 7 дней в воскресенье составил 2 813 человек, как показывает статистика. Это минимум с 28 марта 2020 года, когда эта цифра равнялась 2 735. В самый тяжёлый период пандемии в январе 2021 года средняя суточная смертность от коронавируса достигала 14 500, а на пике волны Омикрон в феврале нынешнего года она составляла 10 900.
Самые выдающиеся ученые объясняют это кумулятивным воздействием повторяющихся заражений, интенсивной вакцинацией и тем, что нынешние штаммы коронавируса вызывают умеренную форму у большинства людей. Одним из худших регионов в плане смертности продолжает оставаться Гонконг. Эта автономная территория Китая долгое время использовала политику нулевой терпимости к коронавирусу, но теперь она не срабатывает. В Гонконге умирает по 7 человек на каждый миллион жителей каждый день, хуже этого ситуация только в Монако - 7,2 смертей.
Отметим, что Россия по количеству смертей на миллион сегодня не входит даже в первую десятку. В этом печальном списке помимо Монако и Гонконга расположились Греция, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, Финляндия, Бермуды, Фиджи, Словакия, Южная Корея, Белиз и Великобритании. По количеству умерших, если исходить из официальной статистики, в мире лидируют США - здесь скончался почти миллион человек. За Америкой следуют Бразилия (660 000), Индия (520 000) и Россия (327 000). В пересчете на душу населения наиболее пострадавшими странами являются Перу, Болгария, Босния и Герцеговина, а также Венгрия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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