Дефицит гормонов может повышать риск проблем с плечом
Нехватка эстрогена и тестостерона увеличивает опасность разрыва вращательной манжеты плеча. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Юты.
Снижение уровня половых гормонов в организме увеличивает вероятность разрыва вращательной манжеты плеча у женщин и мужчин. Американские исследователи выяснили, что у представительниц прекрасного пола с дефицитом эстрогена риск разрыва вращательной манжеты был на 48% выше, чем у их ровесниц с нормальными показателями гормона. У мужчин эта опасность повышалась на 89% в случае снижения уровня тестостерона.
Науке уже хорошо известно, что низкий уровень эстрогена и тестостерона - фактор риска остеопороза или снижения минеральной плотности костей. А чем слабее они становятся, тем выше угроза для сухожилий и костей. Именно они-то и повреждаются при разрыве вращательной манжеты плеча. Исследование было наблюдательным, оно не доказывает, что низкий уровень эстрогена и тестостерона вызывает разрыв вращательной манжеты, установлена лишь их взаимосвязь.
Но чисто биологически данное влияние объяснить можно. Тестостерон являются анаболическим стероидом, наращивающим мышцы. При их наращивании необходимо и увеличивать объем сухожилий, чтобы компенсировать возросшую силу мышц. Если уровни гормонов низкие, то сухожилия не получают сигналов для роста, и это приводит к угрозам для связки в плече. Дефицит половых гормонов не только способствует разрыву вращательной манжеты, но и мешает её заживлению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Юты
Медицина
самое большое и значительное высшее учебное заведение штата Юта, США. Согласно Шанхайскому рейтингу вузов занимает 79 место в мире
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