Дефицит B12: боль в одной части тела «в состоянии покоя» сигнализирует о низком уровне

«Вращательная манжета плеча отвечает за стабилизацию и движение плеча. Когда это происходит, они обычно испытывают боль, нестабильность и им трудно выполнять повседневные действия», - говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Низкий уровень витамина B12 в сыворотке был независимо связан с дегенеративным разрывом вращательной манжеты плеча», - добавляет Андреева.