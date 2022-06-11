Дефицит B12: боль в одной части тела «в состоянии покоя» сигнализирует о низком уровне
Витамин В12 управляет несколькими биологическими процессами, связанными с поддержанием нервной и неврологической систем. Когда уровни падают слишком низко, неизбежно возникают осложнения. Они могут включать боль, которая может мешать повседневной деятельности.
Витамин B12 имеет решающее значение для поддержки производства ДНК и эритроцитов. Когда питательное вещество не может быть поглощено организмом, возникает дефицит. Этот дефицит обычно вызывает повышение уровня гомоцистеина, что, в свою очередь, может нарушать целостность сухожилий. В конечном итоге это может привести к разрыву вращательной манжеты плеча.
«Вращательная манжета плеча отвечает за стабилизацию и движение плеча. Когда это происходит, они обычно испытывают боль, нестабильность и им трудно выполнять повседневные действия», - говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Это состояние может также вызывать «боль, которая постоянно возвращается, особенно при выполнении определенных действий, например, при поднятии головы». Это может помешать вам уснуть.Двумя основными причинами разрывов являются травмы и дегенерация, но некоторые исследования предполагают, что низкий уровень B12 также может быть связан с этим.
«Низкий уровень витамина B12 в сыворотке был независимо связан с дегенеративным разрывом вращательной манжеты плеча», - добавляет Андреева.
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