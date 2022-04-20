Болеутоляющие препараты могут снижать эффективность бисфосфонатов

«Одновременное использование НПВП и бисфосфонатов — распространенное явление. Результаты показывают, что сочетание препаратов может иметь серьезные клинические последствия. В частности, снижается защищающая от переломов способность бисфосфонатов», - рассказывает старший автор исследования Юджин Макклоски, доктор медицинских наук из Северной больницы общего профиля в Великобритании.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Bone and Mineral Research, предполагает, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), принимаемые для уменьшения боли, могут блокировать благотворное действие препаратов бисфосфонатов, которые защищают кости.Ученые из Шеффилдского университета провели исследование с участием 5 212 женщин в возрасте 75 лет и старше. Было установлено, что использование НПВП не оказывало прямого влияния на риск переломов костей у участниц. Однако защитный эффект приема бисфосфонатов для профилактики остеопоротических переломов сводился на нет. Ученые подчеркивают, что интерпретировать данные стоит с осторожностью.Ранее специалисты рассказали, о чем сигналит страсть к необычным продуктам