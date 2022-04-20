Болеутоляющие препараты могут снижать эффективность бисфосфонатов
Новое исследование, опубликованное в Journal of Bone and Mineral Research, предполагает, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), принимаемые для уменьшения боли, могут блокировать благотворное действие препаратов бисфосфонатов, которые защищают кости.
Ученые из Шеффилдского университета провели исследование с участием 5 212 женщин в возрасте 75 лет и старше. Было установлено, что использование НПВП не оказывало прямого влияния на риск переломов костей у участниц. Однако защитный эффект приема бисфосфонатов для профилактики остеопоротических переломов сводился на нет. Ученые подчеркивают, что интерпретировать данные стоит с осторожностью.
«Одновременное использование НПВП и бисфосфонатов — распространенное явление. Результаты показывают, что сочетание препаратов может иметь серьезные клинические последствия. В частности, снижается защищающая от переломов способность бисфосфонатов», - рассказывает старший автор исследования Юджин Макклоски, доктор медицинских наук из Северной больницы общего профиля в Великобритании.
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Юджин Макклоски
Медицина
Доктор медицинских наук из Шеффилдского университета
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