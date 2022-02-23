Врач Фрейзер: распространенное обезболивающие может повредить ваши почки

«Это исследование показывает тревожные признаки того, что НПВП все еще назначают некоторым людям с высоким риском повреждения почек. Врачи общей практики назначающие рецепты, и фармацевты должны знать и рассмотреть вопрос о прекращении (или не назначении) НПВП у пациентов с высоким риском».

Однако недавно опубликованное исследование показало, что НПВП не могут быть идеальными для использования всеми. Исследования, проведенные Университетом Саутгемптона, показали, что НПВП могут вызывать состояние, известное как острая почечная недостаточность, или сокращенно ОПП.ОПП возникает, когда у человека внезапно перестают работать почки; это может привести либо к полной почечной недостаточности, либо к незначительной потере функции почек.Если ОПП не лечить быстро, другие органы могут перестать работать должным образом, а полное отключение почек может привести к летальному исходу.НПВП могут увеличить риск ОПП у некоторых людей.В ходе исследования были проанализированы данные о более чем 700 000 человек и их использовании НПВП во время пандемии, и было обнаружено, что, несмотря на предупреждения, людям с высоким риском ОПП по-прежнему назначают НПВП.Доктор Саймон Фрейзер, один из ведущих авторов исследования, сказал:Ранее Медикфорум писал о том, почему вредно спать днем.