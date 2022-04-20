Как организм контролирует регуляторы иммунитета
Исследование учёных из Университета Пенсильвании позволило ответить на очень важный для науки вопрос о том, как человеческий организм регулирует так называемые регуляторы иммунной системы. Это особенно важно знать, так как процесс имеет большое значение при борьбе с раком.
Ингибиторы контрольных точек являются одним из важнейших инструментов в арсенале онкологов. Данные препараты могут блокировать белки, которые сдерживают реакцию иммунной системы, уничтожающей опухоли. А значит, они помогают иммунитету бороться со злокачественными клетками. К сожалению, эти ингибиторы не у всех пациентов действует одинаково. И вот теперь исследователи из Пенсильвании отыскали возможную причину. Оказалось, что препараты не только стимулируют активность убивающих опухоли Т-клеток, но и иногда активируют раковые клетки, а также регуляторные Т-клетки, которые выполняют совершенно противоположную задачу.
Было установлено, чтобы блокирование активности белка PD-L1, который вступает во взаимодействие с Т-клеточным рецептором PD-1, увеличивает активность определённых Т-клеток, известных как эффекторные регуляторные клетки или эффекторные Т-клетки. И данное вмешательство в ходе опытов с лабораторными мышами неожиданно уменьшило способность этих животных контролировать вызванные паразитами инфекции.
Исследование показало сложность в «регулировании регуляторов» иммунной системы в организме. Авторы исследования сравнили данный процесс с автомобилем. У него есть зажигание и педаль акселератора, но также требуется и тормоз. PD-1 тормозит не только Т-клетки, убивающие рак, но и другую их разновидность, которая сдерживает эти атаки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания)
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