Штамм Дельта исчез на территории России
Эксперты Роспотребнадзора отметили, что новых случаев заражения штаммом Дельта на территории нашей страны уже не наблюдается. Об этом заявил эпидемиолог Камиль Хафизов.
Один из ведущих российских экспертов в области эпидемиологии поведал, что до последнего времени на долю штамма Дельта приходилось не более 0,5% всех заражений, а теперь эта цифра уменьшилась практически до неопределяемых значений. Но если где-то сохранится резервуар этого штамма, то он всё-таки может вернуться. Причём как раз в тот момент, когда у населения исчезнет к нему иммунитет. Последние единичные случаи выявления штамма Дельта отмечались на территории нашей страны в конце прошлого месяца.
После этого Дельту уже нигде не видели. Конечно, Роспотребнадзор не имеет возможности проверять вариант штамма у каждого заразившегося россиянина, и это делается произвольным путём. Все собираемые для анализа образцы впоследствии подвергаются генетическому секвенированию и загружаются в центральную базу данных.
Хафизов отметил, что исчезновение штамма Дельта было связано с выработкой высокого уровня иммунитета к нему. Как только это происходит, вирус теряет свою способность к быстрому распространению и уступает место новой мутации. Это и произошло с вариантом Омикрон. К счастью, этот штамм вызывает менее тяжелое течение коронавируса, как и его последующие сублинии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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