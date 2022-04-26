Лечение бесплодия отражается на будущих детях
Рождённые от проходивших через лечение бесплодия родителей дети на 77% чаще сталкиваются с экземой и на 30% чаще с астмой. К такому выводу пришли учёные из Национальных институтов здравоохранения в Великобритании.
С каждым годом всё большее количество партнёров и супругов проходит через лечение бесплодия. Это связано и с ростом вредных привычек, и с тем, что многие мужчины и женщины откладывают рождение детей на потом, из-за чего сама процедура зачатия усложняется. И вот теперь исследование показало, что зачатые от родителей, которые проходили через подобного рода процедуры, дети могут иметь повышенный риск развития астмы, экземы или других аллергий. Лечение бесплодия, как оказалось, делает организм будущего ребёнка более уязвимым.
Появившиеся на свет от таких родителей дети на 77% чаще сталкиваются с экземой, на 30% чаще с астмой, им на 45% чаще требуются рецепты на средства от аллергии в юном возрасте. Причём пока учёные не могут понять, почему лечение бесплодия приводит к таким последствиям. Для ответа на этот вопрос необходимо проводить дальнейшие исследования, а их итоги покажут, как эту проблему решить.
Треть всех взрослых жителей США либо проходила через процедуры по лечению бесплодия, либо близко знакома с теми, кто это делал. Свои выводы авторы нынешнего исследования сделали после опроса 5 000 матерей и изучения здоровья свыше 6 000 детей, появившихся на свет в период с 2008 по 2010 годы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальные институты здравоохранения США
Медицина
учреждение Департамента здравоохранения Соединённых Штатов Америки. Является основным центром правительства США, ответственным за исследования проблем здравоохранения и биомедицины
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