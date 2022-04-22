Дети, зачатые через ЭКО, чаще страдают астмой и аллергией
Дети, зачатые с помощью методик лечения бесплодия, могут иметь более высокий риск развития астмы и аллергии, предполагает исследование, проведенное учеными из Национального института здравоохранения США под руководством Даниэль Р. Стивенс, эпидемиолога. Его результаты представили в журнале Human Reproduction.
В исследовании приняли участие около 5 000 матерей и 6 000 детей, родившихся в период с 2008 по 2010 год. Матери периодически заполняли анкеты о своем здоровье и здоровье своих детей, а также истории болезни. Лечение бесплодия включало экстракорпоральное оплодотворение, препараты, стимулирующие овуляцию, и процедура введения сперматозоидов в матку.
По сравнению с детьми, зачатыми без соответствующего лечения, дети, зачатые таким образом с большей вероятностью имели стойкие хрипы к 3 годам, что является потенциальным признаком астмы. В возрасте от 7 до 9 лет дети, зачатые с помощью лечения, на 30 % чаще болели астмой, на 77 % чаще страдали экземой (аллергическое состояние, вызывающее сыпь и кожный зуд) и на 45 % чаще получали лечение от аллергии.
Авторы отмечают, что требуются дополнительные исследования, чтобы определить, как лечение бесплодия или более низкая фертильность родителей могут влиять на развитие астмы и аллергии у детей.
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Даниэль Р. Стивенс
Здоровье
Эпидемиолог Национального института здравоохранения США
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